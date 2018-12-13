Merinos'un Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu, Mezarı Başında Anılacak

Merinos
'un kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 12. yılında dualarla anılacak.
Erdemoğlu ailesinin büyüğü ve Merinos Onursal Başkanı, hayırsever Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 12. Yılında 16 Aralık
2015 Pazar günü saat 11: 00'de mezarı başında gerçekleştirilecek programla anılacak. Aynı akşam doğum yeri olan Adıyaman
İli Besni
İlçesinde kendi adına yaptırdığı Mehmet Erdemoğlu Camisinde mevlit okunacak.
Mehmet Erdemoğlu Gaziantep
'te 1970'li yıllarda Erdemoğlu Holdingin temellerini atan Merhum Mehmet Erdemoğlu, sanayici kimliği yanı sıra yaptığı yardımlar ve hayır işleriyle biliniyor. Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından ödüllendirilen Merhum Mehmet Erdemoğlu, okullar, cami, öğrenci yurtları, sağlık ocağı, Mimarlık Mühendislik Fakültesi gibi birçok hayır işlerine imza atmıştı.
Adına kurulan vakıf kanalıyla halen yüzlerce öğrenciye öğrenim bursları verilmeye devam ediliyor. - GAZİANTEP
Aralık,Merinos
13 Aralık 2018 Perşembe 13:30