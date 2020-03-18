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Merkel: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsü ile mücadele kapsamında ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı.

18.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:32
Merkel: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsü ile mücadele kapsamında ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çok ciddi bir durum olduğunu vurguladı.  

Merkel konuşmasında, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Merkel "Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın" dedi.

ALMAN VATANDAŞLARINA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Almanya'da yayılmaya devam eden koronavirüs salgınının ülkede sosyal ve kültürel hayata, ekonomiye olumsuz etkisi olacağını hatırlatan Merkel "Tüm yurttaşlar, kendilerine düşen sorumluluğu tümüyle kavramaları halinde, bugün karşı karşıya olduğumuz sınamadan başarıyla çıkabileceğimize inanıyorum" diye konuştu. Almanya'da koronavirüs tespit edilen vakaların sayısı 12 bin 087'yer çıkarken, ölü sayısı 31'e yükseldi.   


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Kaynak: DHA

Etiketler : Angela Merkel, Almanya, Dünya

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