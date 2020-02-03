Haberler » Güncel » Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi - Haber

Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi

Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü, ancak geçen yıl durdurduğu "Sophia Operasyonu"nun yeniden başlatılmasını desteklerken, Avusturya bunun istenen sonucu vermediğini savunuyor.

03.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:20Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi
Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) 'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü, ancak geçen yıl durdurduğu "Sophia Operasyonu"nun yeniden başlatılmasını desteklerken, bunun istenen sonucu vermediğini savunuyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Akdeniz'de özel şirketlere ait çok sayıda kurtarma gemilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, resmi bir misyonun daha iyi olacağını dile getirdi.
Merkel, düzensiz göçmenlerle ilgili bu misyon kapsamında Libya Sahil Güvenliği ile birlikte çalışılabileceğini kaydederek, "Almanya, Sophia Operasyonunun yeniden başlamasını desteklemeyi düşünebilir." dedi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise Sophia Operasyonunun yeniden başlatılmasına karşı çıktığını belirterek, "Son yıllarda Akdeniz'de bu kurtarma operasyonun istenilen sonucu vermediğine tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.
Kurz, Sophia Operasyonu'nun ölümleri engellemediğini, insanların Avrupa'ya doğru yola çıkmasını daha da cazip kıldığını, insan kaçakçılarının daha fazla para kazanmasına ve daha fazla insanın ölmesine yol açtığını öne sürdü, "Hedefimiz Akdeniz'de ölümleri engellemek." diye konuştu.
Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sophia Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için oluşturduğu misyonu, 2015 yılında başlamış, ancak çeşitli sebeplerden dolayı geçen yıl durdurulmuştu.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Avusturya, Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:29:20