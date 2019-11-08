Haberler » Güncel » Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti - Haber

Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın uluslararası ihtilaflarda sorunları çözmek için aktif rol almak istediğini söyledi.

08.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:40 Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti
Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın uluslararası ihtilaflarda sorunları çözmek için aktif rol almak istediğini söyledi.
Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Berlin'deki başbakanlık binasında kabul etti.

Görüşme öncesinde bir açıklama yapan Merkel, ABD'nin 30 yıl önce iki Almanya'nın birleşmesinde verdiği desteği anımsatarak, bunu hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Merkel, iki ülkenin müttefik ve partner olduğunu ifade ederek, bugün değişik sorunlarla karşı karşıya kalındığını kaydetti.
Pompeo ile yapacağı görüşmede Afganistan, Ukrayna, Suriye ve Libya'daki ihtilafların ele alınacağını belirten Merkel, "Almanya, bu sorunların çözümünde aktif rol almak istiyor." dedi.
Pompeo ise ülkesinin Almanya ile işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in savunma bütçesini artıracaklarını ifade ettiğini belirten Pompeo, "Bu gerçekten önemli." dedi.

Pompeo, bugün Berlin'de Kramp-Karrenbauer ile de görüşmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Angela Merkel, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:10   Manisa'da tarihi eser operasyonunda 29 sikke ele geçirildi
19:10   Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
19:09   Antalya özel çocuklar, aksaray'a sessiz kalmadı
19:09   Kayseri işçilerin maaşı için bankadan çekilen parayı çalan 4 kişi tutuklandı
19:09   Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından fidan dikimi
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
17:25   30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:59   Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
8.11.2019 19:11:04