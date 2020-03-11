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Merkel tehlikeli ihtimali açıkladı: Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir

Almanya'da hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülke nüfusunun yüzde 70'inin enfekte olabileceğini açıkladı.

11.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:59

Almanya Sağlık Bakanı ile birlikte basın açıklaması yapan Başbakan Angela Merkel, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalar yaptı. Son durumu ele alan Merkel, ayrıca Almanya'nın %70'inin enfekte olabileceğini söyledi.

''ÖNCELİĞİMİZ ZAMAN KAZANMAK VE VİRÜSÜN İLERLEYİŞİNİ YAVAŞLATMAK''

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, dünya genelinde yayılan korona virüsünün Almanya'da da etkili olmasının ardından Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile kameraların karşısına geçerek son duruma ilişkin açıklama yaptı. Merkel, ülkedeki artan koronavirüsü vakalarına ilişkin "Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir." dedi. Virüsün tedavisinin henüz bulunamadığını vurgulayan Merkel, "Önceliğimiz zaman kazanmak ve virüsün ilerleyişini yavaşlatmak" ifadelerini kullandı. Alman Başbakan, sınır kapılarını kapatmanın virüsün yayılması için yeterli olmayacağını da belirterek, "Bu, dayanışma sağduyu ve birbirimize özen göstermemiz için bir sınav, umarım biz bu sınavı geçeriz." diyerek sağduyu çağrısında bulundu.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS NE DURUMDA?

Almanya'da koronavirüs salgını sebebiyle 2 kişi hayatını kaybederken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı iki bine yaklaştı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Merkel tehlikeli ihtimali açıkladı: Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Angela Merkel, Almanya, Sağlık, Dünya, Güncel

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