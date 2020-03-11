Merkel: "Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir"
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde hızla yayılan korona virüsüne ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir" ifadelerini kullandı.
11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde hızla yayılan korona virüsüne ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir" ifadelerini kullandı.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, dünya genelinde yayılan korona virüsünün Almanya'da da etkili olmasının ardından Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile kameraların karşısına geçerek son duruma ilişkin açıklama yaptı. Merkel, ülkedeki artan korona virüsü vak'alarına ilişkin "Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir" dedi. Virüsün tedavisinin henüz bulunamadığını vurgulayan Merkel, "Önceliğimiz zaman kazanmak ve virüsün ilerleyişini yavaşlatmak" ifadelerini kullandı. Alman Başbakan, sınır kapılarını kapatmanın virüsün yayılması için yeterli olmayacağını da belirterek, "Bu, dayanışma sağduyu ve birbirimize özen göstermemiz için bir sınav, umarım biz bu sınavı geçeriz" diyerek sağduyu çağrısında bulundu.
Almanya'da korona virüsü kaynaklı 2 kişi hayatını kaybederken, ülke genelindeki toplam vak'a sayısı bin 613'e yükseldi.
(İHA)
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, dünya genelinde yayılan korona virüsünün Almanya'da da etkili olmasının ardından Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile kameraların karşısına geçerek son duruma ilişkin açıklama yaptı. Merkel, ülkedeki artan korona virüsü vak'alarına ilişkin "Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir" dedi. Virüsün tedavisinin henüz bulunamadığını vurgulayan Merkel, "Önceliğimiz zaman kazanmak ve virüsün ilerleyişini yavaşlatmak" ifadelerini kullandı. Alman Başbakan, sınır kapılarını kapatmanın virüsün yayılması için yeterli olmayacağını da belirterek, "Bu, dayanışma sağduyu ve birbirimize özen göstermemiz için bir sınav, umarım biz bu sınavı geçeriz" diyerek sağduyu çağrısında bulundu.
Almanya'da korona virüsü kaynaklı 2 kişi hayatını kaybederken, ülke genelindeki toplam vak'a sayısı bin 613'e yükseldi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Angela Merkel, Almanya, Güncel
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