Merkel'den Afrika ülkelerine şeffaflık çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika'da şeffaflığın artırılması durumunda bu ülkelere daha fazla yatırımın geleceğini söyledi.Merkel, "Compact with Afrika" inisiyatifi kapsamında başkent Berlin'de Alman Ekonomi Evi'nde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin mevcut küresel sorunları çözmede özellikle genç nüfusuyla önemli rol oynadığını belirtti.Avrupalıların ve Afrikalıların ortak sınamalarla karşı karşıya kaldığını, bundan dolayı da iş birliğini yoğunlaştırdığını ifade eden Merkel, Afrika'ya kalkınma yardımının yapılmasının yanı sıra ekonomik gelişme için destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Bundan dolayı 2017'de Almanya'nın dönem başkanlığını yaptığı G20 çerçevesinde "Compact with Africa" inisiyatifinin hayata geçirildiğini anlatan Merkel, bu inisiyatifle Avrupa'daki yatırımcıların Afrika'da yatırım yapmalarının hedeflendiğini belirtti.Afrika ülkelerinin mali sistemlerini saydamlaştırmak ve yönetim sistemini iyileştirmek için çalıştığını ifade eden Merkel, "Şeffaflığın artırılmasıyla bu ülkelere daha fazla yatırımcının çekilebileceğine inanıyorum." dedi.Merkel, özellikle Almanya'daki orta ölçekli şirketler için güven ve mali alandaki şeffaflığın büyük önem taşıdığını kaydetti.Afrika'ya yatırım yapmayı cazip hale getirmek istediklerini vurgulayan Merkel, bu konuda yatırım fonu oluşturduklarını belirtti.Merkel, Afrika'daki güvenlik sorunlarının, özellikle Sahel Bölgesi'ndeki terör tehdidinin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi."Afrika'nın potansiyeli büyük"Toplantıda konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Afrika'da büyük sorunların bulunduğunu, dünyada ekonomik alanda yaşanan gerginliklerin Afrika'yı da etkilediğini söyledi.Fakirlik ve iklim sorunları da göz önünde bulundurulduğunda bu sorunları çözmek için Afrika'daki ülkelerin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Sisi, "Afrika'nın potansiyeli büyük. Siyasi irademiz de güçlü." şeklinde konuştu.Sisi, son yıllarda Afrika'nın güçlü gelişme sağlayan bölgelerden biri olduğunu da kaydetti.2017'de Almanya'nın G20 dönem başkanlığında Afrika ülkeleriyle iş birliği yapılması amacıyla hayata geçirilen "Compact with Africa" inisiyatifi kapsamında bugün başkent Berlin'de, Afrika ülkelerinin birçok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı bir konferans düzenleniyor. Konferansa çok sayıda Alman iş adamı da katılıyor.Ev sahibi Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika ülkelerinden gelen misafirlerini bu akşam Başbakanlıkta ağırlayacak.