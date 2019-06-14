14.06.2019 15:06
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Merkel'den Avrupa'da konut sıkıntısı çıkışı

Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa konut sıkıntısı yaşıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa konut sıkıntısı yaşıyor. Bizim görevimiz bu sorunu çözmek." dedi.
Merkel, Almanya'nın Köln kentindeki Maritim Hotel'de Alman Kiracılar Birliğinin düzenlediği üç günlük etkinliğin ikinci gününde konuştu.
Başbakan Merkel, Almanya'da özellikle büyük şehirlerde yaşanan konut sıkıntısı ve kira artışlarına dikkati çekerek, bu sorunun aşılabilmesi için hükümet olarak çalıştıklarını söyledi.
Yeni konut yapmak için hükümetin çeşitli teşvik programları olduğunu hatırlatan Merkel, "Yeni konut inşa etmek için müracaat edenleri boş çevirmeyecek uygulama ve teşviklerimiz mevcut. Yeter ki vatandaşlarımız ev yapmak istesin, hükümet olarak onların yanındayız." diye konuştu.
Vatandaşların özellikle büyük şehirlerde uygun fiyata konut bulunamaması ve yüksek kiralardan şikayetçi olduğunu dile getiren Merkel, "Avrupa konut sıkıntısı yaşıyor. Bizim görevimiz bu sorunu çözmek. Sosyal konut yapmaya devam ediyoruz. Bizim arzumuz herkesin kendi oturabileceği bir konuta sahip olması. Hükümet olarak bunu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Konut ihtiyacı olan vatandaşların emlak yatırımcılarına muhtaç olmasını istemediklerine vurgu yapan Başbakan Merkel, konut sıkıntısını suistimal edenlerin de takipçisi olduklarını söyledi.
Merkel, yeni hazırlanan emlak vergisi reformunun çarşamba günü Bakanlar Kurulunda, önümüzdeki hafta ise Federal Mecliste görüşülmeye başlanacağını hatırlattı.
Emisyon oranlarını çevre dostu sınırlara çekmenin önemine de dikkati çeken Merkel, elektrikli ve gazlı otomobillerin yaygınlaştırılmasına yönelik köklü adımlar attıklarını ifade etti.
Kaynak: AA
Almanya, Avrupa, Angela Merkel, Güncel

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