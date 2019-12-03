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Merkel'den Dörtlü Zirve sonrası açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra'da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından yaptığı açıklamada, ittifakın üyelerinin tüm farklı düşüncelerine rağmen yarın gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı'na iyimser bir duyguyla gideceğini söyledi.

03.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:10Merkel'den Dörtlü Zirve sonrası açıklama
Başbakanı Angela Merkel, 'da gerçekleştirilen konulu Dörtlü Zirve'nin ardından yaptığı açıklamada, ittifakın üyelerinin tüm farklı düşüncelerine rağmen yarın gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı'na iyimser bir duyguyla gideceğini söyledi.
Londra'da yarın gerçekleştirilecek NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı öncesi 10 Downing Street'te Suriye konulu Dörtlü Zirve gerçekleştirildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson katıldı.
Zirveden ayrılırken açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirve sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşme, bu konuları ele alabileceğimiz toplantıların her zaman iyi geçtiğini gösteriyor" dedi.
Yarın gerçekleştirilecek toplantıda NATO'nun geleceği ve müttefiklerin ortak stratejik çıkarları hakkında konuşulması gerektiğini söyleyen Merkel, ittifakın üyelerinin tüm farklı düşüncelerine rağmen yarın gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı'na iyimser bir duyguyla gideceğini ifade etti.
(İHA)

Angela Merkel, Almanya, Suriye, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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