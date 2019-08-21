Merkel'den İngiltere'ye 'backstop'a alternatif bulunması için 30 günlük süre

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma ile ayrılmasının (Brexit) önündeki en büyük engellerden biri olan 'backstop' konusuna 30 gün içerisinde bir çözüm bulunabileceğini söyledi, ancak çözüm önerisinin İngiltere'den gelmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit konusunu görüşmek üzere gittiği Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Merkel, "Muhtemelen 2 yıl içerisinde bir çözüm bulabileceğimiz söylendi. Ama önümüzdeki 30 gün içerisinde de bir çözüm bulabiliriz, neden olmasın?" dedi.

Merkel, üzerinde çalışılabilir bir öneriyle gelmesi gerekenin İngiltere olduğunu kaydetti.

Ingiltere Başbakanı Johnson'ın yanıtı, "Sizi doğru anladıysam, bize 30 gün tanıyorsunuz. Bundan memnuniyet duyarım" dedi.

İngiltere'nin 1973'te katıldığı AB'den ayrılması kararının verildiği referendum yapılalı 3 yıldan uzun bir süre oldu ancak henüz hangi koşullar altında Birlik'ten ayrılacağı netlik kazanmadı.

Theresa May, Brexit planının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa etmiş, yerine Brexit yanlısı Boris Johnson seçilmişti.

Ancak Merkel'in sözlerinden bir saat önce açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı'nın şu anki haliyle taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi. Johnson, Macron ile Perşembe günü Paris'te bir araya gelecek.

'Backstop' mekanizmasını "anti-demokratik" ve "sürdürülemez" şeklinde tanımlayan Johnson, Brexit'in yürürlüğe gireceği 31 Ekim'de AB ile anlaşma olsun ya da olmasın, Birlik'ten ayrılınması gerektiğini savunuyor.

İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi, anlaşmasız bir Brexit'i reddediyor.

'Backstop' nedir?

"Backstop" esasında bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Ancak İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyordu. İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyorlardı.

En büyük korku, Kuzey İrlanda Cumhuriyeti'nin fiili olarak İrlanda Cumhuriyeti'nin parçası haline gelmesi ve Kuzey İrlanda gibi 2016'daki referandumda Brexit'e karşı çıkan İskoçya'da 2014'ten sonra yeniden bir bağımsızlık referandumu yapılması. Yani, Birleşik Krallık'ın parçalanması.

İrlanda adasındaki çatışmalara son veren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'nın ortak bir ekonomik pazarda yer almasını; sınırın iki tarafında serbest yaşamı, dolaşımı ve çalışmayı sağladı. Zira Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti AB üyesiydi. Ancak Brexit ile beraber bu durum noktalanacağından; hem İngiltere hükümetini hem AB'yi hem İrlanda Cumhuriyeti'ni hem de Kuzey İrlanda'daki tüm tarafları tatmin edecek bir formülün bulunması gerekiyor.