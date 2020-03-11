Merkel'den koronavirüsle mücadelede dayanışma çağrısı Açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dayanışma çağrısında bulundu.
11.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:30
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dayanışma çağrısında bulundu.
Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un Almanya'da da yayıldığını belirtti.
Koronavirüsün yayılmasını önlemenin şu an için en önemli görev olduğunu dile getiren Merkel, "Virüs Avrupa'ya geldi, burada hepimiz bunu anlamalıyız. Henüz bir terapi ve aşı yok. Dayanışmamız, kalbimiz ve sağduyumuz sınavdan geçiyor. Umudum bu testi başarabileceğimiz yönünde." dedi.
Merkel, uzmanlardan aldığı bilgiye göre Almanya'daki nüfusun yüzde 60 ila 70'inin bu virüsten etkilenebileceğini ifade ederek, "Yaşlı insanlar ve daha önce hastalığı olan kişiler özellikle risk altında. Şimdi önemli olan, zaman kazanmaktır. Sağlık sistemimize aşırı yüklenilmemesi önemli." diye konuştu.
Bazı büyük organizasyonların Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmesinin önemsiz gibi gösterilmemesini isteyen Merkel, "Boşuna bu kararlar alınmış değil." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın federal bir cumhuriyet olduğunu hatırlatan Merkel, "Federalizm sorumluluktan kaçmak için değil aksine herkesin sorumluluk almasını sağlamak için vardır." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, özellikle Kovid-19 salgınından yoğun şekilde etkilenen AB üyesi İtalya ile dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı Jens Spahn da ülke genelinde okul veya çocuk yuvalarının tatil edilmesine karşı olduklarını belirtti.
Spahn, günlük yaşamda daha fazla hassas olunması, insanların kendilerini ve başkalarını korumak için biraz günlük yaşamda fedakarlıkta bulunması gerektiğini söyledi.
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, salgının başlangıcında bulunulduğunu, bunun yıllar sürecek bir süreç olabileceğini bildirdi.
Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un Almanya'da da yayıldığını belirtti.
Koronavirüsün yayılmasını önlemenin şu an için en önemli görev olduğunu dile getiren Merkel, "Virüs Avrupa'ya geldi, burada hepimiz bunu anlamalıyız. Henüz bir terapi ve aşı yok. Dayanışmamız, kalbimiz ve sağduyumuz sınavdan geçiyor. Umudum bu testi başarabileceğimiz yönünde." dedi.
Merkel, uzmanlardan aldığı bilgiye göre Almanya'daki nüfusun yüzde 60 ila 70'inin bu virüsten etkilenebileceğini ifade ederek, "Yaşlı insanlar ve daha önce hastalığı olan kişiler özellikle risk altında. Şimdi önemli olan, zaman kazanmaktır. Sağlık sistemimize aşırı yüklenilmemesi önemli." diye konuştu.
Bazı büyük organizasyonların Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmesinin önemsiz gibi gösterilmemesini isteyen Merkel, "Boşuna bu kararlar alınmış değil." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın federal bir cumhuriyet olduğunu hatırlatan Merkel, "Federalizm sorumluluktan kaçmak için değil aksine herkesin sorumluluk almasını sağlamak için vardır." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, özellikle Kovid-19 salgınından yoğun şekilde etkilenen AB üyesi İtalya ile dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı Jens Spahn da ülke genelinde okul veya çocuk yuvalarının tatil edilmesine karşı olduklarını belirtti.
Spahn, günlük yaşamda daha fazla hassas olunması, insanların kendilerini ve başkalarını korumak için biraz günlük yaşamda fedakarlıkta bulunması gerektiğini söyledi.
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, salgının başlangıcında bulunulduğunu, bunun yıllar sürecek bir süreç olabileceğini bildirdi.
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Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Güncel
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