Merkel'den Ukrayna Açıklaması

Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, Ukrayna
ile Rusya
arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizine ilişkin, "Askeri çözüm yolu yok." dedi.
Merkel başkent Berlin
'de düzenlenen Almanya-Ukrayna Ekonomi
Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.
Merkel, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Askeri çözüm yolu yok." ifadesini kullandı.
Ayrıca Merkel'in Arjantin
'de düzenlenen G20 zirvesinde konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile görüşeceği kaydedildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:10