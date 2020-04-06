Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Merkel'e göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan bu yan en büyük sınavla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

06.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:00
Merkel'e göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan bu yan en büyük sınavla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.
Merkel, Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınının tüm AB üyelerini etkilendiğini belirtti.

"Bana göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya bulunuyor." diyen Merkel, Avrupa'nın bu krizden güçlü şekilde çıkmasının tüm ülkelerin çıkarına olacağını ifade etti.

Avrupa'nın durumu iyi olduğunda Almanya'nın da durumunun iyi olacağını vurgulayan Merkel, bunun daha güçlü Avrupa ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Merkel, aynı para birimine sahip ülkelerin krizden daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, bundan dolayı Avro Grubu ülkelerinin maliye bakanlarından kriz döneminde alınacak tedbirlerle ilgili önerler sunmalarını istediklerini aktardı.
Kriz döneminde AB ülkelerine Avrupa'yı birlikte savunma çağrısında bulunan Merkel, sadece ulusal düzeyde değil, AB seviyesinde de ekonomik teşvik programına ihtiyaç duyulduğunu, Almanya'nın da buna katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.
Merkel, Avrupa'da maske sıkıntısına dikkati çekerek, maskelerin Almanya'da veya Avrupa'da üretilmesi gerektiğini, bunun için AB ülkeleriyle koordinasyon sağlamaya çalışacaklarını belirtti.
Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için getirilen tedbirlere Almanya'da çoğunlukla uyulduğunu belirterek halka teşekkür eden Merkel, bu tedbirlerin kaldırılması için tarih vermenin henüz erken olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Avrupa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Merkel'e göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 649 oldu - Haber 20:16: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı - ZONGULDAK - Haber 20:16: Bartın Üniversitesinde solunum cihazı çoklayıcısı üretildi - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 20:15: Bitlis'te bir köy daha karantinaya alındı - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber