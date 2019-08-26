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Merkel görüşmesinde gündem iran ve çin'di

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

26.08.2019 17:04 Merkel görüşmesinde gündem iran ve çin'di
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

ABD Başkanı, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD-Çin ticaret anlaşmazlığını, İran meselesini ve ABD-Avrupa ticaret müzakerelerini görüştü. İran konusunda yapıcı görüşmeler yapıldığını söyleyen Merkel, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması konusunda aynı fikre sahip. Herkes bu sorunun müzakereyle çözülmesini umuyor" dedi. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret anlaşmazlığına da değinen Merkel, ABD ve Çin arasında anlaşma yapılması durumunda bundan memnuniyet duyacağını söyledi. AB ile ABD arasındaki ticaretin gelişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Merkel, Almanya'nın bu konuda üzerine düşen sorumlulukları olduğunu dile getirdi.



Amerika Birleşik Devletleri, Angela Merkel, Almanya, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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