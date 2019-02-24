Merkel, İlk Ab-Arap Ligi Zirvesi İçin Mısır'a Gitti

Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır
'ın Şarm El Şeyh
kentine gitti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği
(AB)-Arap Ligi ilk ortak zirvesine katılmak üzere Mısır'ın Kızıl Deniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentine gitti. İki gün sürecek olan zirvede iki bölgenin daha yakın işbirliği yapması hedefleniyor. AB ile Arap Birliği
üye ülkeleri arasındaki ticaret, yatırım, sürdürülebilir kalkınma, göç, iklim değişikliği ve güvenlik gibi konular ele alınacak. Zirveye Avrupa Konseyi
Başkanı Donald Tusk
ve AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
ile Mısır Cumhurbaşkanı
Abdel Fattah el- Sisi
ile başkanlık ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi
tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Sudan
Devlet Başkanı Ömer el Beşir ve Suudi Arabistan
'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman zirveye katılmayacak. Zirveye Avrupa'dan 20'den fazla hükümet lideri ve devlet başkanı katılıyor. - BERLİN
Almanya, Angela Merkel, Mısır, Avrupa Birliği, Politika
Kaynak: İHA