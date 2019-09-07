Merkel'in Çin ziyareti meyvelerini vermeye başladı

Xi, tek taraflılık ve korumacılıkla birlikte mücadele etme çağrısı yaparken Merkel de Çin'in AB ile ilişkilerini geliştirme konusunda Almanya olarak yapıcı bir rol üstleneceklerini söyledi. İki lider, iklim değişikliğiyle mücadele ve Afrika'da ortak çalışmalar konusunda anlaşmaya vardı…

İki günlük Çin ziyaretini sürdüren Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. İki lider görüşmesinde Çin-Almanya ilişkilerini geliştirmenin yanı sıra yeni iş birlikleri üzerinde de görüş alışverişinde bulundu.

Xi Jinping, cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin'in dünyaya açılımını genişletme taahhüdünü yerine getireceğini belirterek bu açılımın imalat endüstrisinden finansman ve hizmet sektörüne doğru genişlediğini söyledi.

Xi, Almanya ile otomobil endüstrisindeki ikili iş birliğinin kazan-kazan stratejisine iyi bir örnek olduğunu belirterek otomatik sürüş, yeni enerji araçları, yapay zeka, dijitalleşme ve 5G gibi gelişmekte olan alanlarda iş birliğinin artırılması yönünde çağrıda bulundu.

Xi, yükselen korumacılıkla mücadele çağrısı yaptı

Dünyanın tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişiyle karşı karşıya kaldığını belirten Xi, Çin ve Almanya'nın stratejik iletişimi ve koordinasyonu sürdürmesinin önemini vurgulayarak iki ülkenin küresel güçlüklerle ortaklaşa mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmenin ardından bir konuşma yapan Angela Merkel de Çin'in arka arkaya üç yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu, iki ülkenin 1972'de diplomatik bağlar kurmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlamlık kazandığını belirtti. Almanya'nın uluslararası ilişkilerde iletişimi ve koordinasyonu geliştirmeye istekli olduğunu belirten Merkel, Almanya'nın Çin-AB ilişkilerini geliştirmede yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

İki liderin görüşme sonrasında iklim değişikliği ve Afrika ile iş birliğinde işbirliğini ilerletme konusunda anlaştığı bilgisi verildi.