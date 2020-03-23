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Merkel'in Covid-19 testi negatif çıktı ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek

Almanya Başbakanı Merkel, doktoru Covid-19 pozitif çıkınca kendini karantinaya almıştı

23.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:31
Merkel'in Covid-19 testi negatif çıktı ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek
Almanya Başbakanı Merkel Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek ve bir test daha yapılacak.

Koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun testinin Covid-19 pozitif çıkması üzerine Merkel pazar günü kendini karantinaya almıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Dünya

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