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Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı

Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, koronavirüs salgınına yakalandı.

17.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:14

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in halefi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in koronavirüs testleri pozitif çıktı.

MERKEL'İN HALEFİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in halefi Friedrich Merz, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Merz "Pazar günü yapılan test pozitif çıktı. Gelecek hafta sonuna kadar evde karantinaya gireceğim" ifadelerini kullandı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) başkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından yerine geçecek isimler arasında yarışıyor. Merkel'in politikalarını eleştiren 64 yaşındaki Merz, partinin sağ kanadı tarafından destekleniyor.

ALMANYA'DA KORONA RİSKİ YÜKSEK SEVİYEDE

Almanya'da Koronavirüs koordinasyonunu yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) "ılımlı" düzeyde olan Korona vakalarının risk düzeyinin "yüksek" olarak değiştirildiğini açıkladı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler yaptığı açıklamada, salgın tehlikesinin bölgeden bölgeye değiştiğini, en çok vakanın Kuzey Ren-Vestfalya'nın Heinsberg bölgesinde görüldüğünü ve riskin yüksek seviye olduğunu ifade etti. Öte yandan, Almanya'da son verilere göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20, vaka sayısı ise bin 974 oldu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Angela Merkel, Almanya, Dünya, Güncel

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