Merkel'in halefi: Seyirci gibiyiz, Suriye'deki güvenli bölge uluslararası kontrol edilsin

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını önerdi.

Bugüne dek Avrupa ve Almanya'nın Suriye'deki durumu seyirci gibi izlediğini söyleyen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Karrenbauer,Almanya Başbakanı Angela Merkel'in söz konusu öneriye onay verdiğini ve Batılı müttefiklere bunu ilettiklerini ifade etti.

Öneri Brüksel'de perşembe günü düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısında da gündeme getirilecek.

Önerinin Almanya Federal Meclisi tarafından kabul görmesi gerektiğini belirtenKarrenbauer'e göre uluslararası kontrol Avrupa'nın teröre karşı mücadele hedefi ile örtüşüyor:

Bu çözümün neye benzeyeceği sorusunun cevabı, oradaki gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenlik bölgesi oluşturmakta yatıyor. Burada teröre karşı mücadele ve IŞİDteröristlerine karşı mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Amaçlardan bir diğeri de Birleşmiş Milletler kararını takiben yeni başlayan anayasal süreci devam ettirmek.