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Merkel'in ikinci korona testi negatif çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci korona testi de negatif çıktı.

26.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:32
Merkel'in ikinci korona testi negatif çıktı
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci korona testi de negatif çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma günü aşı yapan doktora korona virüs teşhisi konmasının ardından kendini karantinaya almıştı. İlk korona virüs testi negatif çıkan Merkel, ikinci kez korona virüs testi yaptırdı. Merkel'in ikinci testi de negatif çıktı.

Merkel'in Sözcüsü Steven Seibert, Merkel'in durumunun iyi olduğunu ve toplantılara evden katılarak çalışmalarına evden devam ettiğini söyledi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Angela Merkel, Almanya, Güncel

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