Merkel'in ikinci testi de negatif çıktı
Almanya Başbakanı Merkel'in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı.
25.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:00
Almanya Başbakanı Merkel'in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Angela Merkel, Almanya, Ekonomi