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Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'dan solunum cihazı talep ettiği ancak Başbakan Angela Merkel tarafından söz konusu talebin reddedildiği iddia edildi.

28.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:25

İsrail 'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun kısa bir süre önce Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele kapsamında solunum cihazı talep ettiği belirtildi. Merkel'in söz konusu talebi olumsuz karşıladığı belirtilen haberde, başka ayrıntıya yer verilmedi.

YURT DIŞINDAN EKİPMAN ALMAK İÇİN MOSSAD EKİP KURDU

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun salı günü Almanya Şansölyesi ile telefonda görüştüğü ifade edilmiş, söz konusu görüşmeye ilişkin başka ayrıntı verilmemişti.

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'nin 25 Mart'taki haberinde, Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın yurt dışından gerekli tıbbi ekipmanı satın almak için ortak bir ekip kurduğu kaydedilmişti.

İSRAİL'DE SON DURUM

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 3 bin 460'a ulaşırken, 12 kişi de hayatını kaybetti.

Merkel’in İsrail’in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Angela Merkel, Almanya, İsrail, Sağlık, Dünya, Güncel

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Angela Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü

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