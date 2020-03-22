Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu - Haberler

Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alırken bugün alışverişe gittiği marketteki Almanlar da tedirginlik yaşıyor.

22.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:33

Angela Merkel, bugün Almanya 'da bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Akşam saatlerinde ise Merkel, kendini karantinaya aldığını açıkladı. Bu kararın ardından Merkel'in alışveriş yaptığı markettekiler panik oldu.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 15 bine yakın insan hayatını kaybederken 330 binden fazla kişi hastalığa yakalandı. Virüs, dünyadaki liderleri de tehdit ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de kendini koronavirüse karşı karantinaya aldı.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MARKETTEKİLER PANİKTE

Merkel'in doktorunda koronavirüs görülmesinin ardından kendini karantinaya almasıyla bir grup Alman vatandaşı panik oldu. Çünkü Almanya Başbakanı, bugün bir markette alışveriş yaparken görüntülenmişti.

Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti. Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.

Merkel’in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu

Haberin Videosu :

Angela Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Etiketler : Angela Merkel, Almanya, Sağlık, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldıSon Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Almanya’da 2’den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandıAlmanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
ABD'de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz

Son Dakika Dünya Haberleri

Ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu - Haberler Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 'Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek - Haberler Türkiye'de Koronavirüsten 30 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi: İşte Açıklama - Haberler Koronavirüste can kaybı 30'a ulaştı - Haberler Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu - Haberler ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi - Haberler Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Loading