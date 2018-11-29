Merkel'in Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Almanya
Başbakanı Angela Merkel
'in Arjantin
'in başkenti Buenos Aires
'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Berlin
'den havalanan uçağı, teknik arıza sonucu zorunlu iniş yaptı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için Berlin'de Airbus uçağıyla yola çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı Hollanda
hava sahasında teknik arıza yaşadı. Arıza nedeniyle uçağın pilotları Köln
Bonn Havaalanı'na geri dönüş yaparak acil iniş yaptı. Merkel'in, hazırlanacak yeni bir uçakla Arjantin'e gideceği kaydedildi. - FRANKFURT
Almanya,Berlin,Arjantin,Angela Merkel
29 Kasım 2018 Perşembe 23:59