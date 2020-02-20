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Merkel: Irkçılık bir zehirdir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

20.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:41Merkel: Irkçılık bir zehirdir

Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, "Irkçılık bir zehirdir. Ne yazık ki bu zehir toplumumuzda varlığını sürdürüyor" dedi.

Merkel, yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemiz için çok üzücü bir gün. Öncelikle düşüncelerim öldürülenlerin aileleri ve arkadaşlarıyla. Son değerlendirme için henüz çok erken. Bu korkunç cinayetlerin arka planını netleştirmek için her türlü çaba sarf edilmektedir. Şimdilik failin aşırı sağcı, ırkçı güdülerden hareket ettiğine dair çok sayıda kanıt var. Irkçılık bir zehirdir ve ne yazık ki bu zehir toplumumuzda varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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Merkel'in konuşması



Angela Merkel, Almanya, Hessen, Güncel

Kaynak: DHA

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