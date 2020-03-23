Merkel Kendini Karantinaya Aldı
Başbakan Angela Merkel'in Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya aldı.
23.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:47
Başbakan Angela Merkel'in Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya aldı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in son basın toplantısından hemen sonra özel doktorunda Corona virüsü tespit edildiğini haber aldığını ve derhal evinde karantinaya çekilme kararı verdiğini açıkladı
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Angela Merkel, Koronavirüs, Güncel