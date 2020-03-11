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Merkel: Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisinin meclisteki grup toplantısında ülkede nüfusun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüse yakalanabileceğini dile getirdiği bildirildi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Merkel: Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşabilir
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisinin meclisteki grup toplantısında ülkede nüfusun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüse yakalanabileceğini dile getirdiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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