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Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti

Almanya Başbakanı Merkel, NATO ve Türkiye'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf ederken, birlik üyesi olarak kalmasının önemine dikkat çekti.

27.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:41

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekâtı sonrası 'NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği' açıklamasının yankıları sürüyor. Merkel, bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis'te yaptığı konuşmada, ve NATO'ya ilişkin kritik ifadeler kullandı. Merkel "Türkiye bir NATO üyesi olarak dışlandı. Partnerleriyle olan farklılıklarına rağmen NATO üyesi olarak kalmalı" dedi.

Dünyanın, çok kutuplu bir düzene sahip olduğunu dile getiren Merkel, "NATO'nun korunması kendi çıkarımıza" derken, Avrupa'nın mevcut durumda tek başına kendisini savunamayacağının altını çizerek, "Bu transatlantik ittifaka ihtiyacımız var" diye konuştu.

MERKEL'DEN SORUMLULUK VURGUSU

Bu nedenle NATO'nun korunması için çalışacaklarını ve ittifak içinde daha fazla sorumluluk alacaklarını belirten Merkel, Fransa ile başlattıkları silah projelerini ilerletmek istediklerini kaydetti.

"TÜRKİYE DIŞLANDI"

Konuşmasında Türkiye'ye de değinen Merkel, "Türkiye bir NATO üyesi olarak dışlandı. Bölgemizde olaylar alevlendiğinde ABD artık otomatik olarak sorumluluk almıyor. Jeostratejik öneme sahip Türkiye, partnerleriyle olan farklılıklarına rağmen NATO üyesi olarak kalmalı" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti

Emmanuel Macron, Angela Merkel, Türkiye, Fransa, Politika, Dünya, Güncel


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