10.07.2019 13:54
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Almanya Başbakanı Merkel, kameralar önünde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi karşılama töreninde üçüncü kez titrerken görüntülendi.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi karşılama töreninde Almanya Başbakanı Angela Merkel, titrerken üçüncü kez görüntülendi. Daha önce kameralar karşısında 2 kez titrerken görüntülenen Merkel sağlık durumuyla ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtını vermişti.

ENDİŞELERE NEDEN OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üçüncü kez titreme nöbeti geçirirken görüntülendi. Merkel'in Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılama töreninde titreme nöbeti geçirmesi endişelere neden oldu.

DAHA ÖNCE 2 KEZ TİTRERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Almanya Başbakanı Merkel, 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile askeri tören sırasında titreme nöbeti geçirirken ilk kez görüntülenmişti. Merkel sonrasında yaptığı açıklamada susuzluk nedeniyle titrediğini ve iyi olduğunu ifade etmişti. Olayın ardından Merkel 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in mazbata töreninde ikinci kez titreme nöbeti geçirmişti. Doktorlar, Merkel'in yoğun baskı altında olduğu bu nedenle titreme nöbeti geçirdiğini öne sürmüştü.

Almanya Başbakanı Merkel, kameralar önünde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi
Kaynak: İHA
Angela Merkel, Finlandiya, Almanya, 3. Sayfa, Politika, Güncel

YORUMLAR (3)
HİLAL: Suyu isinmis artik. . .
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MEHMET KORKMAZ: Türkiyede alternatif tıp çok ilerlemiş durumda bu kadına bir çare bulamıyorlarmı? allah rızası için yardımcı olsunlar
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SİVRİ: Ecoviti hatırladım. Yazar kasalar uçtu gözümün önünden. Şimdi millet korkusundan onu da yapamıyor ya
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