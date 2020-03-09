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Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme, sınırları aç

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Berlin'de AB ve Yunanistan'ın sığınmacı politikası nedeniyle protesto edildi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride İngilizce ve Yunanca "Avrupa öldürme-Sınırları aç" pankartları açıldı.

09.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:35

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Berlin'de Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın sığınmacı politikası sebebiyle protesto edildi.

ISLIKLARLA KARŞILANDI

Merkel ve Miçotakis'in katıldığı Almanya-Yunanistan Ekonomi Formu'nun düzenlediği Alman Ekonomi Evi önünde "Seebrücke" inisiyatifi tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

İki lider binaya girişleri sırasında göstericiler tarafından "Sınırları açın" sloganlarıyla ve ıslıklarla karşılandı. Merkel ve Miçotakis binanın önünde yetkililer tarafından karşılandıktan sonra toplantı salonuna geçti.

"AVRUPA ÖLDÜRME-SINIRLARI AÇ"

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, İngilizce ve Yunanca "Avrupa öldürme-Sınırları aç" pankartları açıldı. Yunanistan'daki sığınmacıların durumuna ilişkin fotoğraflar gösteren protestocular "Sınırları aç, Hayat kurtar, faşizmle mücadele et", "Duvarlar değil köprüler kur", "Avrupa harekete geç" ve "Yazıklar olsun" yazılı dövizler taşıdı.

AB İLE ALMANYA'NIN YUNANİSTAN'A MADDİ DESTEK VERMESİ ELEŞTİRİLDİ

Gösterisi sırasında yapılan konuşmalarda AB'nin insanlık dışı siyasetini sürdürdüğü sırada Merkel ve Miçotakis'in ekonomik iş birliği konusunda sakin bir şekilde görüşmeler yaptığı belirtildi.

Konuşmalarda Yunanistan'ın sığınmacılara ateş açması ve AB ile Almanya'nın Yunanistan'a maddi destek vermesi eleştirildi.

Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme, sınırları aç

Kaynak: AA

Etiketler : Angela Merkel, Yunanistan, Almanya, Güncel
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