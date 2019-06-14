Merkel: Yeni konut yapımı için 5 milyar Euro daha ayırıyoruz

Almanya'da katıldığı bir programda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki yüksek kiralar ve konut yetersizliğine karşı 5 milyar Euro daha ayırdıklarını; bununla da ilk etapta 350 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Köln'de Almanya Kiracılar Birliği (DMB) kongresine misafir konuşmacı olarak katıldı. Merkel, ülkenin konut sıkıntısını aşmak için önceden ayırdıkları 8 milyar Euro'ya ek olarak, 350 bin sosyal konut yapımı için 5 milyar Euro daha ilave edeceklerini bildirdi.

"Burada sizlerle güzellikleri konuşmak isterdim fakat ülkenin en ciddi sıkıntılarından biri olan konut problemimizi konuşmak zorundayım" diye sözlerine başlayan Merkel, hükümet olarak konut yetersizliğinin aşılması için toplam 13 milyar Euro ayırdıklarını söyledi.

Almanya Kiracılar Birliği'nin kongresinde yaklaşık beş yüz delegeye hitabeden Başbakan Merkel, emlak vergisinde reforme gidileceğini ve bunun da gelecek hafta içinde Federal Meclis'te görüşüleceğini belirtti.

"KONUT SIKINTISINI FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYEN EMLAKÇILAR VAR"

Özellikle metropollerde konut yetersizliği nedeniyle kiraların aşırı pahalı olduğunu belirterek; bu sıkıntıyı fırsata çevirmek isteyen emlakçılara dair sitem eden Merkel, "Sizlere ev edindirmek için sunduğumuz mali desteklere müracaat ederek, ev sahibi olmanızı istiyoruz. O kadar konuta ihtiyaç var ki, ayırdığımız mali desteklerin son kuruşuna kadar tarafınızdan kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Almanya'da bütçeye uygun konut sıkıntısının sadece hükümetler tarafından üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu hatırlatan Merkel, ülkede konut problemini, politikacı, vatandaş ve emlak sektörü üçlüsünün çözebileceğine dikkat çekerek, herkesi görevini yerine getirmeye davet etti.

Metropollere yığılmaların konut sıkıntısını arttırdığını kaydeden Merkel, iş yerlerine rahat ulaşımların altyapıları oluşturularak, çevreye yayılmanın çözümü hızlandıracağını belirtip; çevrenin kirletilmesinin önüne geçmek için de, elektrikli ve gazlı araçlara yönelinmesi için sanayicilerle yoğun görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Konuşmasında "Sizlerin hükümetimize kızgın olduğunuzu biliyorum. Burada bana tepkili olacağınızı da biliyordum. Buna rağmen bu derdimizi acilen çözmek için ortak yol haritası belirlemek için sizlerin kongresine geldim. Çözümü beraberce bulabiliriz. Bu sadece hükümetin tek başına üstesinden gelebileceği bir sıkıntı değil" diyen Merkel, dinleyicileri enerji tasarruflu bina yenileme programlarından da istifade etmeye davet etti.

"KONUT SIKINTISI AVRUPA'NIN DA SORUNU"

Hedeflerinin 'kira artışları ve konut kıtlığıyla mücadele' olduğunu ve bunun için de yeterince mali kaynak ayrıldığını şimdi de vatandaşın bu paraları almak için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, konut sıkıntısının sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da bir sorunu olduğunu belirterek, "Bizim görevimiz bunu sizlerle beraber çözüme kavuşturmaktır" dedi.

"SUİSTİMALCİLERİN TAKİPÇİSİYİZ"

Merkel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yeni konut yapımı için müracaat edenleri boş çevirmeyecek uygulamalarımız var. Sosyal konut yapmaya devam ediyoruz. Arzumuz herkesin kendi oturacağı konuta sahip olabilmesi. Bunu hedefliyoruz. Vatandaş emlak yatırımcılarına mahküm olsun istemedik ve istemiyoruz. Konut sıkıntısını suistimal edenlerin takipçisiyiz. Emekliler ve dar gelirlilerimizin de anayasamızın öngördüğü insani onurlu yaşayacağı konuta ister mülk ister kiracı olarak sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Belki istenilen seviyede olmasa da sosyal konut yapmaya devam ediyoruz. Arzumuz herkesin kendi oturacağı konuta sahip olabilmesi. Bunu hedefliyoruz. Vatandaş emlak yatırımcılarına mahküm olsun istemedik ve istemiyoruz. Yeni konut inşaatlarında ve şehirlerin imar reformunda elektrikli gazlı otomobillerin yaygınlaştırılmasına yönelik köklü adımlar attık ve şimdi sektör ile bunun hayata geçirilmesi için yoğun görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

- Ceylan