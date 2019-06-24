24.06.2019 08:54
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"Merkez bankaları büyümeyi sürdürmek için risk yönetimi yapmalı"

"Merkez bankaları büyümeyi sürdürmek için risk yönetimi yapmalı"

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, merkez bankalarının, ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için "risk yönetimi yapmaları" gerektiği uyarısı yaptı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard , merkez bankalarının, ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için "risk yönetimi yapmaları" gerektiği uyarısı yaptı.
Ohio 'da düzenlenen Fed konferansında konuşan Brainard, politika yapıcıların geleceğe dönük faiz beklentilerini, ABD ekonomisine yönelik büyüyen riskler nedeniyle düşürdüklerini söyledi ve ekledi:
" Ekonomi için en olası patika sağlam olmaya devam ediyor; ancak, zayıf enflasyon ve politika belirsizliğinin etkisi ile büyüyen riskler, merkez bankalarının büyümeyi sürdürmek için biraz risk yönetimi yapmalarını gerektiriyor,"
"Eğer aşağı yönlü riskler gerçekleşir ise, ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratabilir" diyen Brainard'ın bu sözleri Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası , Fed , Amerika Birleşik Devletleri , Ekonomi

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