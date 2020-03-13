Merkez bankaları ve hükümetler devrede
Fed, ECB ve PBOC gibi büyük merkez bankalarının teşvikleri ve hükümetlerin virüsle mücadele paketleriyle Kara Pazartesi'den bu yana en kötü gününü yaşayan hisse piyasalarında yükseliş sınırlı.
13.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:03
Fed , ECB ve PBOC gibi büyük merkez bankalarının teşvikleri ve hükümetlerin virüsle mücadele paketleriyle Kara Pazartesi'den bu yana en kötü gününü yaşayan hisse piyasalarında yükseliş sınırlı.
Kaynak: Dunya.com
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