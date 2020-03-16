Merkez bankalarından koronavirüs adımı
Dünyanın önde gelen merkez bankaları koronavirüsün ekonomiye etkilerini telafi için ortak adım attı.
16.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:41
Dünyanın önde gelen merkez bankaları koronavirüsün ekonomiye etkilerini telafi için ortak adım attı. Fed faizleri neredeyse sıfıra indirirken 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını bildirdi.Dünyanın başlıca ülkelerinin merkez bankaları koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için ortak adım attı.
ABD merkez bankası Fed, faizi Pazar günü neredeyse sıfıra indirirken en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı. Diğer büyük merkez bankaları ise kredi piyasalarını ve bankaları rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likiditesi sağlayacaklarını duyurdu. Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısı beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında koronavirüs salgınının ABD ve dünya çapında "derin" bir etki yaptığını belirtti.
Powell "ekonomik politika yapıcıların ekonomiyi kesintiye uğratan zorlukların üstesinden gelmek için elinden geleni yapması ve normale hızlı bir şekilde dönüşü desteklemeleri gerektiğini" kaydetti.
Fed aldığı kararla politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.
Fed'in kararının ardından Yeni Zelanda da para politikasında gevşeme adımı atarak faizleri indirdi. Avustralya Merkez Bankası da finansal sisteme ek likidite sağlayacağını duyurdu.
Merkez bankalarından ortak adım
Powell, merkez bankalarının Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası (BOJ), Kanada Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankasıyla koordineli olarak dolar likiditesindeki baskıya karşı koymak için ortak hareket ettiğini kaydetti.
Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann merkez bankalarının koordineli adımını olumlu değerlendirerek "Euro bölgesi de dahil olmak üzere birçok banka ve şirket için ABD doları likiditesine güvenilir erişim esastır" dedi ve merkez bankalarının sorumluluk alarak attıkları adımın bu yönde katkısı olduğunu kaydetti.
Japonya Merkez Bankası'ndan gevşeme adımı Japonya Merkez Bankası (BOJ) koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisiyle mücadele etmek için borsada işlem gören fonlar ve benzer riskli varlık alımlarını artırarak para politikasını gevşetici adımlar attı. BOJ kısa ve uzun dönemli faiz oranlarını değiştirmedi.
Beş merkez bankası da bankaları ve kredi piyasalarını rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.
Avrupa ve ABD'de hız kazanan koronavirüs salgınının küresel tedarik zincirini sekteye uğratması nedeniyle Almanya gibi ihracata yönelik ekonomilerin olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Öte yandan seyahat engelleri ve iş yerlerinin kapatılması gibi önlemler de ekonomileri zayıf düşürüyor.
Dolar/TL 6.30'un üzerinde
Öte yandan Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri neredeyse sıfıra indirmesine rağmen koronavirüsün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle Eylül 2018'den beri en yüksek gün içi seviyelerden olan 6.30'un üzerinde işlem görüyor.
Reuters, dpa, AP/ SSB, BK
(c)
ABD merkez bankası Fed, faizi Pazar günü neredeyse sıfıra indirirken en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı. Diğer büyük merkez bankaları ise kredi piyasalarını ve bankaları rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likiditesi sağlayacaklarını duyurdu. Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısı beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında koronavirüs salgınının ABD ve dünya çapında "derin" bir etki yaptığını belirtti.
Powell "ekonomik politika yapıcıların ekonomiyi kesintiye uğratan zorlukların üstesinden gelmek için elinden geleni yapması ve normale hızlı bir şekilde dönüşü desteklemeleri gerektiğini" kaydetti.
Fed aldığı kararla politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.
Fed'in kararının ardından Yeni Zelanda da para politikasında gevşeme adımı atarak faizleri indirdi. Avustralya Merkez Bankası da finansal sisteme ek likidite sağlayacağını duyurdu.
Merkez bankalarından ortak adım
Powell, merkez bankalarının Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası (BOJ), Kanada Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankasıyla koordineli olarak dolar likiditesindeki baskıya karşı koymak için ortak hareket ettiğini kaydetti.
Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann merkez bankalarının koordineli adımını olumlu değerlendirerek "Euro bölgesi de dahil olmak üzere birçok banka ve şirket için ABD doları likiditesine güvenilir erişim esastır" dedi ve merkez bankalarının sorumluluk alarak attıkları adımın bu yönde katkısı olduğunu kaydetti.
Japonya Merkez Bankası'ndan gevşeme adımı Japonya Merkez Bankası (BOJ) koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisiyle mücadele etmek için borsada işlem gören fonlar ve benzer riskli varlık alımlarını artırarak para politikasını gevşetici adımlar attı. BOJ kısa ve uzun dönemli faiz oranlarını değiştirmedi.
Beş merkez bankası da bankaları ve kredi piyasalarını rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.
Avrupa ve ABD'de hız kazanan koronavirüs salgınının küresel tedarik zincirini sekteye uğratması nedeniyle Almanya gibi ihracata yönelik ekonomilerin olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Öte yandan seyahat engelleri ve iş yerlerinin kapatılması gibi önlemler de ekonomileri zayıf düşürüyor.
Dolar/TL 6.30'un üzerinde
Öte yandan Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri neredeyse sıfıra indirmesine rağmen koronavirüsün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle Eylül 2018'den beri en yüksek gün içi seviyelerden olan 6.30'un üzerinde işlem görüyor.
Reuters, dpa, AP/ SSB, BK
(c)
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Kaynak: Deutsche Welle
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Japonya, Fed, Ekonomi
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