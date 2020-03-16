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Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

16.03.2020 02:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 02:34
Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.
ECB'den yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen 6 merkez bankasının, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldığı belirtildi.
Ortak plan kapsamında, 6 merkez bankası, bir hafta süreli mevcut operasyonlarına ek olarak, gecelik endeks swapları (OIS) üzerinden 25 baz puandan 84 günlük vadeyle haftalık dolar vermeye başlayacak. Buna, 16 Mart haftasında planlanan swap operasyonlarında başlanacak.
ECB'nin açıklamasında, "Yeni fiyatlandırmanın ve vade süresinin dolar fon piyasalarının sorunsuz işlemesini desteklemek için uygun olduğu sürece devam edeceği" belirtilerek, Swap hattının küresel fonlama piyasalarındaki güçlükleri hafifletmek için önemli bir likidite görevi göreceği vurgulandı.
Merkez bankalarının bu swap hamlesinin, son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleriyle yükselen ABD dolarına erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Japonya, Güncel

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