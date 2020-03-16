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Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı

16.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:48
Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

ECB'den yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen 6 merkez bankasının, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, İsviçre, Japonya, Dünya

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