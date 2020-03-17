Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Merkez Bankası: '19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona... - Ekonomi

Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona...

Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona virüsünün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.

17.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:57
Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona virüsünün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Ekonomi
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Ekonomi
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Ekonomi
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Ekonomi
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Ekonomi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Ekonomi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu