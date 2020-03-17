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Merkez Bankası, 2 gün erken toplandı

Merkez Bankası, önümüzdeki perşembe günü gerçekleştirmesi planlanan Para Politikası Kurulu toplantısını bugüne çektiğini açıkladı.

17.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:39
Merkez Bankası, 2 gün erken toplandı
Merkez Bankası, önümüzdeki perşembe günü gerçekleştirmesi planlanan Para Politikası Kurulu toplantısını bugüne çektiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi

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