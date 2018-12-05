Merkez Bankası, 2019 Yılı Para ve Kur Politikasını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "2019 Yılı Para ve Kur Politikası" metnini yayınladı. Raporda şu ifadeler yer aldı:
SWAP İŞLEMLERİNE 2019'DA DEVAM EDİLECEK
2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir.
PİYASAYA DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLECEK
Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek. Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.
YILDA SEKİZ TOPLANTI YAPILACAK
Para Politikası Kurulu, 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacaktır.
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05 Aralık 2018 Çarşamba 10:48