Merkez Bankası 28. Finansal İstikrar Raporu'nu değerlendirdi

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, 28. Finansal İstikrar Raporu'nda öne çıkan mesajlar ile ilgili açıklama yaptı.Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir. Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmektedir. Türkiye'nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmektedir. Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir. Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir. TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA