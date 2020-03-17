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Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel...

Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla ilişkilendirilecek.

17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla ilişkilendirilecek."

Kaynak: AA

Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi

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