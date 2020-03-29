Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye...
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz.
29.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:20
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz."
Kaynak: AA
Etiketler: Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi