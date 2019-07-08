Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası, dolar sert yükseldi

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp, Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasına piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Cuma günü haftayı 5,63'ten kapatan dolar kuru, Cumartesi günü Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar şu sıralar 5,78 seviyesinden işlem görüyor.

25 HAZİRAN'DAN BU YANA

Dolar/TL Asya seansında dün gerçekleşen ilk işlemlerde 5,82 seviyesine kadar çıkarak 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

YÜKSELİŞTE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU

Yükselişte Merkez Bankasının tepesindeki değişiklik sonrası artan 'yüksek faiz indirimi' beklentisi etkili oldu.