Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Murat Uysal, yaptığı ilk açıklamada fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarının bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edileceğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal'ın atandığının Resmi Gazete'de duyurulmasının ardından, TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal atanmıştır. Murat Uysal 9 Haziran 2016 tarihinden bugüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi" denildi.

'PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada, yeni Başkan Uysal'ın değerlendirmesine de yer verildi. Buna göre Uysal, yaptığı ilk açıklamada, Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, Uysal'ın yeni döneme ilişkin önümüzdeki günlerde tanışma toplantısı düzenleyeceği, toplantının yeri ve zamanının Merkez Bankası tarafından duyurulacağı da aktarıldı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,