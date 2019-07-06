06.07.2019 10:22
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Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal kimdir?

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal kimdir?

İstanbul'da 1971 yılında doğan Uysal, Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alarak yerine yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ı atadı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Murat Çetinkaya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı. Bu suretle boşalan TCMB Başkanlığına, kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi.
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Kaynak: Euronews.com
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