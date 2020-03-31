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Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı

Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı

31.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:29
Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.

TCMB'nin açıkladığı ilave tedbirler şöyle Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Merkez Bankası, Dünya
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