Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı
Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı
31.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:29
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.
TCMB'nin açıkladığı ilave tedbirler şöyle Açıklaması
TCMB'nin açıkladığı ilave tedbirler şöyle Açıklaması
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Merkez Bankası, Dünya