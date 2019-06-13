13.06.2019 16:48
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Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 Haziran haftasında 826 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 Haziran haftasında 826 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 7 Haziran ile biten haftada 826 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri ise 142 milyon dolar azalarak 74 milyar 896 milyon dolara indi.

Altın rezervleri de 7 Haziran haftasında 968 milyon dolar artarak 20 milyar 517 milyon dolardan 21 milyar 485 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

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