20.06.2019 14:53
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Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 14 Haziran haftasında 1 milyar 26 milyon dolar arttı.

Merkez Bankasıbrüt döviz rezervleri 14 Haziran haftasında 1 milyar 26 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 14 Haziran ile biten haftada 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri ise 859 milyon dolar artarak 75 milyar 755 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri de 14 Haziran haftasında 167 milyon dolar artarak 21 milyar 485 milyon dolardan 21 milyar 652 milyon dolara çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,Merkez Bankası,Ekonomi

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