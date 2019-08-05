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Merkez Bankası döviz ZK'ları artırdı, dolar ZK faizlerini düşürdü

Merkez Bankası, "finansal istikrarı destekleme" amacıyla, döviz mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılıklarını (ZK) 100 baz puan artırırken, dolar zorunlu karşılık ve rezerv opsiyonlarına uygulanan faizleri 100 baz puan düşürdü.

05.08.2019 11:04 Merkez Bankası döviz ZK'ları artırdı, dolar ZK faizlerini düşürdü
Merkez Bankası, "finansal istikrarı destekleme" amacıyla, döviz mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılıklarını (ZK) 100 baz puan artırırken, dolar zorunlu karşılık ve rezerv opsiyonlarına uygulanan faizleri 100 baz puan düşürdü. Bu değişikliklerle piyasadan 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyor.
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin açıklamasında şöyle denildi:
"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

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