Merkez Bankası ek tedbirleri açıkladı
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.
31.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:30
Merkez Bankası, korona virüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan ilave tedbirleri açıkladı.
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Kaynak: İHA
Etiketler: Merkez Bankası, Güncel